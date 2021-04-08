Tam kapanma nedir, ne demek?
Tam kapanma terimi, Koronavirüs önlemleri kapsamında belirli aralıklarla gündeme gelen konulardan birisi olmaya devam ediyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde vaka sayılarında tespit edilen artış ve ağır hasta sayısının yükselmesi, kulislerden tam kapanma sinyallerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Peki, tam kapanma nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kapanma, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hükümetlerin başvurmasıyla tanınan ve riskli durumlarda kişilerin yerlerinde kalmalarını salık veren bir kısıtlama politikasıdır. Kapanmanın amacı bölgeyi dış tehditlerden korumaktır. Çoğu uygulamada sokağa çıkma yasağını içerir.
Tam kapanma ise bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir
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