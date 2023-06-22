Tam gerilim düşmek üzereyken Biden’dan Çin liderine ‘diktatör’ benzetmesi

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Biden’ın açıklamasına “son derece saçma ve sorumsuzca” diyerek tepki gösterdi.

PEKİN’DEN SERT TEPKİ

Biden, California’da düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e diktatör benzetmesi yaptı. Biden, Cinping’in şubat ayında Amerikan hava sahasına giren Çin casus balonunun düşürülmesine çok üzülmesinin nedeninin balonun orada olduğunu bilmemesi olduğunu öne sürdü ve “Ne olduğunu bilmediklerinde bu, diktatörler için büyük bir utanç” dedi. Biden’ın açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden’ın açıklamasının gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve Çin’in siyasi itibarını ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi. Ning, “Bu apaçık bir siyasi provokasyondur. ABD’nin açıklamaları son derece saçma ve sorumsuzca” dedi. ABD’li bakan Blinken’ın Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldiği Pekin ziyareti, iki süper güç arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlıyordu.