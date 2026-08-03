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Tam bir trafik canavarı! Zincirleme kazanın görüntüsü 'pes' dedirtti

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#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza#Erzurum
Tam bir trafik canavarı Zincirleme kazanın görüntüsü pes dedirtti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:50

Erzurum'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

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Kaza 1 Ağustos akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerinden Erzurum Şehir Hastanesi yönüne giden sürücü döneceği sapağı kaçırdığını fark edip hafif ticari aracını yolun sağına park etti.

Tam bir trafik canavarı Zincirleme kazanın görüntüsü pes dedirtti

Diğer araçların geçişini tamamladığını düşünen sürücü, Telsizler Mahallesi yönüne manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü dönüş yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı.

Tam bir trafik canavarı Zincirleme kazanın görüntüsü pes dedirtti

Aynı yöne giden taksi ise önce önündeki otomobile ardından da dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza, bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. 

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Tam bir trafik canavarı Zincirleme kazanın görüntüsü pes dedirtti

 

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#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza#Erzurum

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