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Tam bir suç makinesi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beşiktaş#Furkan Dağlı
Tam bir suç makinesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Furkan Dağlı, yokuş aşağı hızla ilerlediği cipiyle yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarptı. Kazadan sonra kaçan Dağlı daha sonra yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Dağlı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Dağlı, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Beşiktaş’ta Fulya Deresi Sokak’ta 11 Ağustos Pazar günü 04.00 sıralarında yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı (34), direksiyon kontrolünü kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı, 4 saat sonra Tekirdağ Çerkezköy’de yakalandı.

Tam bir suç makinesi

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‘BOMBA PATLAR GİBİ GÜMBÜRTÜ KOPTU’

Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan Furkan Dağlı’nın, Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan Dağlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık daha sonra karara itiraz ederek Furkan Dağlı’nın yeniden gözaltına alınması kararını verdi. Çerkezköy’deki polis ekipleri tarafından dün yeniden gözaltına alınan Furkan Dağlı, adliyeye sevk edildi. Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, “Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Ambulansı çağırdık. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı” dedi. Furkan Dağlı, Çerkezköy Adliyesi’nde yaklaşık 1 saat süren savcılık sorgusu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü. Geceyi emniyette geçirecek Furkan Dağlı’nın, bugün tekrar savcı karşısına çıkarılarak sorgusuna devam edilecek.

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#İstanbul#Beşiktaş#Furkan Dağlı

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