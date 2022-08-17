Tam bir maganda

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Bunun üzerine kamyonet şoförü ve hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti. Kovalamaca uzun süre devam etti. Kamyonet şoförü, aracını, hafif ticari aracın önüne kırdı. Ancak durmakta zorlanan şoför, kamyonetiyle bariyerlere çarptı. Daha sonra kamyonetten inen şoför, hafif ticari aracın yanına gelerek küfürler savurdu, camları yumrukladı. Yaşananları ise hafif ticari araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.