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Tam bir maganda

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Zeytinburnu#Trafik
Tam bir maganda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Ambarlar mevkiinde dün sabah 08.45 sıralarında, hafif ticari araç sürücüsü, kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı.

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Bunun üzerine kamyonet şoförü ve hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti. Kovalamaca uzun süre devam etti. Kamyonet şoförü, aracını, hafif ticari aracın önüne kırdı. Ancak durmakta zorlanan şoför, kamyonetiyle bariyerlere çarptı. Daha sonra kamyonetten inen şoför, hafif ticari aracın yanına gelerek küfürler savurdu, camları yumrukladı. Yaşananları ise hafif ticari araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

 

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#İstanbul#Zeytinburnu#Trafik

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