Tam bir maganda

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşama dün hayata geçirildi. Pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise okul servisi, minibüs, otobüs ve personel servislerine yönelik koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Fazla yolcu alan taşıtlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında ve servislerde dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol ederken, yolculara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

EHLİYETSİZ SERVİS ŞOFÖRÜ

Trafik ekipleri Bostancı Köprüsü’nde yapılan kontroller sırasında ehliyeti bulunmayan Meriç Kaynar yönetimindeki servis aracının sigortasız ve muayenesiz olduğunu tespit etti. Servis aracı ekipler tarafından bağlandı, yolcular da indirildi. Ceza yazılmasına tepki gösteren Kaynar “Ehliyet sınavına girdim. Dayım Trabzon Of’ta Emniyet amiri. Annem adliyede katip olarak çalışıyor. Araba da annemin üzerine kayıtlı. Eksikleri gideririz. Yanımda param yok. Babam ameliyat oldu, Trabzon’da hastanede yatıyor. O yüzden arabayı ben kullanıyorum. Ehliyetimi alacağım. Ceza yazmayın” dedi. Ekipler ise Meriç Kaynar ve araç sahibine toplamda 5 bin 789 lira para ceza kesti.

‘NEDEN BENİ DURDURDUNUZ?’





Telefonla konuşarak araç kullanan Enes Aslandağ isimli sürücü de polis tarafından durduruldu. Aracını kontrol noktasına park eden sürücü telefonu kapatmayarak konuşmaya devam etti. Araçtan inerek bir süre daha konuşan sürücü telefonunu kapattıktan sonra polislere “Neden beni durdurdunuz” diye tepki gösterdi. Polisler sürücü Aslandağ’a “Telefonla konuşarak araç sürmek yasak” diye cevap verdi. Polis ekipleri sürücüye 288 lira para cezası kesti. Sürücü Aslandağ cezanın kesilmesinden sonra “Buradaki yolları pek bilmiyorum. Telefonla yol tarifi alıyordum. O yüzden telefonla konuşuyordum” dedi.

‘BİZ İNİYORUZ CEZA YAZMAYIN’





Kontrol noktasına girmemek için yan yoldan çıkan minibüs D100 karayolu üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde Eray Atmaca yönetimindeki minibüste fazla yolcu olduğu tespit edildi. Atmaca “Fazla yolcu yok. İnsanlar koltuklara oturmuyor. Ayakta duruyorlar” dedi. Polis ekipleri yaptıkları sayımda minibüste iki fazla yolcu olduğunu belirledi. Bu sırada iki yolcu minibüsten inerek “Biz indik minibüsten. Bize ceza yazmayın. Zaten ineceğimiz yere geldik” dedi. Polis ekipleri fazla yolcu alan minibüse 3 bin 150 lira ceza kesti.