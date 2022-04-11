Tam bir eşkıya

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İstanbul Maltepe’de Ş.A. isimli kadın sürücü önceki gün saat 22.00 sıralarında yanında çocuğuyla birlikte Küçükyalı Sahili’nde seyir halindeydi. Ş.A. yan taraftaki otomobil tarafından ısrarla sıkıştırılınca telefonundan video çekmeye başladı.

‘ANNECİĞİM KORKMA’

Otomobildeki çocuğu çığlıklar atarken Ş.A. onu, “Anneciğim korkma” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ş.A.’nın otomobilinin yanına yanaşan maganda yumrukla aynasını kırdı. Ş.A. o anda kayıttaydı ve olanları, “Şu an aynamızı da kırdı, yandan girmeye çalışıyor, arabada çocuk var. Küfür ediyor bir yandan. Bir yandan arabaya vuruyor” diyerek anlattı.

Ş.A.’nın sosyal medyada paylaştığı o anlar büyük tepki çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı yapan 34 UTK 80 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün Utku Can Karataş (19) olduğunu tespit etti.

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‘ÖNCE O ÇARPTI’

Üsküdar’da gözaltına alınan Utku Can Karataş polis merkezine götürüldü. Karataş ifadesinde, “Yolda öne geçmek için izin istedim. Kadın sürücü, ‘Şerefsizim inat ettim. Yol vermeyeceğim. Geçemeyeceksin’ dedi. Ben de bu lafına kızdım. Aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracıma çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım. Ben de ondan şikâyetçiyim” dedi.

Karataş ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Öncelikle sosyal medyada şahsıma hakaret edenlere suç duyurusunda bulunacağımı belirtirim. Olayın aslı öncelikle kendisi benim arabama çarptı. Bu çarpma sonucunda ben kendisine ‘Arabama zarar verdiniz. Tutanak tutalım’ dememe nazaran, ‘Benim böyle bir vaktim yok. Tutanak tutmuyorum’ demiştir ve hakaret etmiştir.

‘GÖZ YUMMADIM’

Ben de bu hakarete göz yumamayıp karşı tarafın arabasına zarar verdim. Fakat arabada çocuk olduğunu bilmiyordum. Gidip karakolda kendisinden şikâyetçi olup ifademi verdim. Karşı tarafın ilk çarpma görüntülerini yarın olay yerinden videoya alıp paylaşacağım.”

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Utku Can Karataş’ın serbest kalmasına tepki gösterdi. Emniyet ve İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek görüntüleri paylaşıp tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcılarının bazılarının mesajları şöyle:

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* “Trafikte bebeği olan bir kadına yapılan bu saldırı cezasız kalmasın. Bebeğin hıçkırıklar içinde ağlaması, kadının korkusu...”

* “İzledikçe sinir oluyorum. O bebeği ağlatan kişinin trafiğe çıkmaması gerekiyor!”

‘4 ARAÇTA AYNI PLAKA’

Bu arada Karataş’ın kullandığı BMW marka aracın plakasının 3 başka lüks araçta daha olduğunu gösteren fotolar da paylaşıldı. Yapılan bir paylaşımda, “34 UTK 80 ne plakaymış be, 4 farklı araçta aynı plaka! Biri bir açıklama yapabilir mi?” ifadeleri kullanıldı. Utku Can Karataş’ın sosyal medya hesabında otomobiliyle drift yaparken çok sayıda video paylaştığı da ortaya çıktı. Otomobiliyle trafikte diğer araçların arasından makas atarak ilerleyen Karataş’ın videolarının birinde, konsolda duran tabanca da dikkat çekti.