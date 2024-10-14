Tam bir cezasızlık hikâyesi

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Dava dosyasına göre, Ankara’da yaşayan bir çocuk annesi Aysun Y. (48) duygusal birliktelik yaşadığı emekli polis memuru Levent Ercan (51) ile ilişkisini yaşadığı sorunlar nedeniyle 2021 yılında bitirmek istedi. Ancak ayrılmaya yanaşmayan Levent Ercan, 15 Ekim 2021 günü ‘hediye vermek’ için Aysun Y.’nin evine gitti. O sırada Aysun Y.’yi, bir başka erkeğin aracından inerken gördü ve “Sen beni aldatıyorsun, seni öldüreceğim” diye tehdit edip, hakaretlerde bulundu.

KAÇIRIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Sonrasında tokat atıp sürüklediği Aysun Y.’yi aracına bindirip Pursaklar semtindeki bir bağ evine götürdü. Kadını burada feci şekilde dövdü. Başlatılan soruşturma kapsamında Levent Ercan hakkında Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Levent Ercan savunmasında, “Birkaç kez tokat attım” dedi. Mahkeme, 2022 yılında Levent Ercan’a ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi, ardından ‘cezanın geleceği üzerindeki etkisini’ dikkate alarak ‘iyi hal’ indirimiyle 2 yıl 6 aya düşürdü.

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2 AY AÇIK CEZAEVİNDE

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, cezayı 11 Nisan 2023 tarihinde onayladı. Kararın kesinleşmesinin ardından Levent Ercan, açık cezaevine konuldu. Yaklaşık 2 ay burada kalan Levent Ercan, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

Levent Ercan, denetimli serbestlik kapsamında olduğu 5 Şubat günü, “...ömrüm olursa sana makyaj yapacağım ama kimse seni bensiz gömemez” şeklinde tehdit ve cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdi. Şikâyet üzerine Levent Ercan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘tehdit’ suçlarından Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeni bir dava açıldı. Davanın ilk duruşması beklenirken, Aysun Y. sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştı. Kadının paylaşımlarından rahatsız olan Levent Ercan ise tedbir talebiyle Ankara 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme tedbir talebini kabul etmedi. Levent Ercan karara itiraz etti.

YARDIM ÇIĞLIĞINA ‘TEDBİR’ KARARI

İtirazı değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi, Levent Ercan’ın 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir talebini kabul etti ve Aysun Y.’nin 3 ay süreyle ‘şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına’ karar verdi. Böylece Aysun Y.’nin paylaşım yapması yasaklanmış oldu. 27 Ağustos tarihli kararda, kadının verilen karara aykırı davranması halinde ‘tıbbi olarak gerek görülmesi halinde kolluk vasıtasıyla zor kullanılmak suretiyle ve yatılı olmak üzere 6 aya kadar psikiyatrik tedavi konusunda karar verilebileceği’, ayrıca ‘6 aya kadar elektronik kelepçe ile takibine’ de hükmedileceği konularında uyarılması da öngörüldü.

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SIRADAKİ KADIN OLMAK İSTEMİYORUM

- Cinsel taciz, tehdit suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 9 Ekim günü Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Levent Ercan duruşmaya mazeret sunarak katılmadı. Aysun Y. ise ifadesinde, “Sanık emekli polistir. Daha önceki olaylar nedeniyle ceza almış, halen denetimli serbestliktedir. Bu dönem içinde arabamın lastiklerini kesti. Aracımın üzerine kuru koyun kafası koydu. Çeşitli medya platformlarında adresimi ve telefon numaramı paylaştı. Kapımın önünde onlarca insanın birikmesine neden oldu. Benim ve oğlumun hayati tehlikesi mevcut, can güvenliğimiz yok. Aldığımız tedbirler yetersiz, takılan kelepçe son günlerde 5 arıza verdi” iddiasında bulundu.

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Müşteki avukatı Alev Kalkan “Sıradaki öldürülen kadının müvekkil olmasını istemiyoruz” derken, avukat Özgür Piroğlu da sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme ise ‘iddianamede belirtilen suçların niteliği, yasa maddelerinde öngörülen cezaların türü ve tutarı’ gerekçesiyle bu aşamada tutuklama talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.