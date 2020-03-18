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Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Tam 40 bin şişe! Sahte dezenfektan operasyonu...

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Tam 40 bin şişe! Sahte dezenfektan operasyonu...
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İstanbul’da sahte el dezenfektan üretimi yapılan depoya polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda 3 bin şişe piyasaya sürülmeye hazır sahte dezenfektan ve 40 bin boş şişe ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından sabah saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, iş yerinde de arama yapıldı.

Tam 40 bin şişe Sahte dezenfektan operasyonu...

Yapılan aramalarda 3 bin şişe satışa hazır dolumu yapılmış sahte dezenfektan ve 40 bin boş şişe, dezenfektan yapımında kullanılan 5 ton etil alkol ele geçirildi.

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