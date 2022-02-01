Tam 30 yıl sonra kuraklık ortaya çıktı

Haberin Devamı

Tunceli’de milattan önce 8’inci yüzyılda Murat Nehri’nin kıyısındaki sivri tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974’te Keban Barajı’nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu. Türkiye’nin doğal gölleri arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3’üncü sırada yer alan, Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü’nün ortasındaki 2 bin 800 yıllık tarihi kale, Urartular’dan Persler’e, Helenler’e, Roma’ya, Selçuklular’a ve Mengücekliler’e ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarılan, iç içe 2 surdan oluşan kalenin surları arasında yapı kalıntıları bulunuyor.

SULAR ÇEKİLİNCE YOL AÇILDI

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları minimum seviyeye düşünce, tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi. Tunceli’den yaklaşık 50 doğasever, önce Pertek Feribot İskelesi’ne oradan da Pertek Kalesi’ne yürüyüp, kalede tarihi yolculuğa çıktı. Barajın ortasındaki tarihi kaleye yürüyerek gidebildiklerini belirten doğasever Hıdır Yanmaz, “30 senedir ilk defa karşılaşılan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Daha önce burayı ancak feribottan, uzaktan görebiliyorduk. Ancak yakın zamanda suların çekilmesiyle burayı gördük. Barajın ortasında bir kaleydi, sular bayağı çekilmiş ve biz bu durumu görünce bayağı şaşırdık “ dedi.

Haberin Devamı

Kaleye yürüyerek gidilmenin ilk olduğunu söyleyen Özge Karataş, “Önceleri barajdan dolayı yürüyerek gelme şansı yoktu. Ancak feribottan izliyorduk. Yürüyerek gelmek bizim için ilk oldu. Tarihi kalede gezip fotoğraf çektik” diye konuştu.