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Tam 200 bin dolar değerinde! Aydın'da ekiplerin durdurduğu araçta ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Tarihi Eser#Germencik
Tam 200 bin dolar değerinde Aydında ekiplerin durdurduğu araçta ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 12:57

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 200 bin dolar değerinde Bizans dönemine ait Hz. İsa'nın hayatından sahneler işlenmiş aptik triptikon levha ve 1 matara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Tam 200 bin dolar değerinde Aydında ekiplerin durdurduğu araçta ele geçirildi

Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait aptik triptikon/üçlü ikon Hz. İsa'nın hayatının sahnelendiği levha ve 1 matara ele geçirildi. Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildiği belirtildi.

Tam 200 bin dolar değerinde Aydında ekiplerin durdurduğu araçta ele geçirildi

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ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Otomobilde bulunan N.A. ve R.A. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Tam 200 bin dolar değerinde Aydında ekiplerin durdurduğu araçta ele geçirildi

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#Aydın#Tarihi Eser#Germencik

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