Tam 200 bin dolar değerinde! Aydın'da ekiplerin durdurduğu araçta ele geçirildi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Aydın'a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait aptik triptikon/üçlü ikon Hz. İsa'nın hayatının sahnelendiği levha ve 1 matara ele geçirildi. Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu tespit edildiği belirtildi.

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ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Otomobilde bulunan N.A. ve R.A. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.