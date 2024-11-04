Tam 1 milyon lira değerinde... Eczane çalışanı yakayı ele verince tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir eczanede önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczanenin sinekliğini esneterek içeri giren hırsızlar yaklaşık 1 milyon lira değerinde kanser ilacı ile sentetik ecza uyuşturucu hap çaldılar. Olay dün ortaya çıkınca polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili aynı eczanede 7 aydır çalıştığı öğrenilen B.C. ile U.T.'yi gözaltına aldı. U.T. ile birlikte 165 adet eczaneden çalındığı ileri sürülen uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 şüpheli, İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. İfadesi alınan U.T. serbest bırakılırken, eczane çalışanı B.C. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. B.C., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.