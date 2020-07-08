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Bedir ALTUNOK - DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Tam 1.5 ton ağırlığında! 'Paşa' fiyatıyla dudak uçuklattı...

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Kars'ın Selim ilçesinde 1.5 tonluk simental cinsi 'Paşa' adlı kurbanlık boğa, 45 bin liradan satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç tarafından özel olarak yetiştirilen 3 yaşındaki boğadan, şu ana kadar 90 yavru elde edildi.

Tozluca köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç, damızlık boğasını Kurban Bayramı öncesi satılığa çıkardı. 3 yaşındaki boğadan şimdiye kadar 90 yavru elde ettiğini belirten Saraç, tohumluk değerini kaybetmeye başladığı için Paşa’yı satmayı düşündüklerini belirtti.

Tam 1.5 ton ağırlığında Paşa fiyatıyla dudak uçuklattı...

45 bin lira fiyat belirledikleri boğanın günde 30 kilogram yem tükettiğini ifade eden Saraç, “Kazancından değil, hayvanı çok sevdiğimiz için bulunduruyoruz. Bunun asıl önemi bundan buzağı elde ediyoruz. Fazla kilo almaması için fazla da yedirmiyoruz. Boğamızın azgınlığı da yoktur. Oldukça uysal bir boğa. Normalde bu yaştaki bir hayvan sakin olmaz ama bu hayvan oldukça sakin. Artık tohumluk vasfını yitirmekte olduğu için satmayı düşünüyoruz. Pazarlık payı da olmak kaydıyla fiyatı 45 bin TL’dir” diye konuştu.

Tam 1.5 ton ağırlığında Paşa fiyatıyla dudak uçuklattı...

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