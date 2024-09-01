‘Taluy’ ABD’den ödülle döndü

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İTÜ AUV Takımı, eski Türkçede deniz ve okyanus anlamına gelen ‘Taluy’ isimli araçları ile bu yıl California’da 5-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Robosub yarışmasına katıldı. Amerika, Kanada, Çin ve Brezilya gibi 7 ülkeden 42 takımın yer aldığı yarışmada ekip, 9 farklı ödül kategorisindeki yarışmanın teknik sunum kategorisinde birinci, teknik dokümantasyonda ise üçüncü oldu. Taluy yarışmada ayrıca ‘En İyi Görev Yapan’ ödülünü de kazandı. Üniversitenin kontrol ve otomasyon, geomatik, gemi, fizik, bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği gibi bölümlerinde okuyan 20 kişilik ekip, hazırladıkları aracı ve yarışmadaki başarısını şöyle anlattı:





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“Taluy’un en öne çıkan özelliği sualtındaki dayanıklılığı. Bu nedenle aracımız savunma sanayi faaliyetlerine adapte edilebilir ve doğalgaz arama çalışmalarında rahatlıkla kullanılabilir. Aracımız 300 metre derine inebiliyor ve 4 saat boyunca kesintisiz görev yapabiliyor. Hızı saatte 4.60 deniz mili. Ağırlığı 27 kilogram ve 10 kilograma yakın yük taşıyabiliyor. Aracımız enerjisini içindeki bataryadan sağlıyor. Aracı suya indirmeden önce hangi görevi yapmasını istiyorsak ona göre kodluyoruz. Stanford, Cornell gibi yükseköğretim kurumlarını hem araç hem de takım olarak geçebileceğimizi görmek de bizi gururlandırdı.”