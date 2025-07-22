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Talu çiftine tahliye yok

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#Kıvanç Taluve#Beril Talu#Ertan Koç
Talu çiftine tahliye yok
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 07:00

VAR Böyle Tipler, sosyal medya hesabı ile tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu, reklam organizasyonu vaadiyle 13 kişiyi, toplamda 3 milyon 17 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç’un, her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 58.5 yıldan 195’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede 13 kişi müşteki olarak yer almıştı. 

Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Kıvanç Talu, “Ben, eşim ve eşimin babası defalarca bankalardan kredi çektik. Evdeki eşyalarımıza kadar satıp bu insanlara faiziyle ödeme yaptım. Karşılığında 20 aydır tutuklu olduğumuz için bu süreçte bu insanların borcunu ödeyemiyorum. Sadece yarım saat oğlumu görebiliyorum. Tanımadığım, konuşmadığım insanlar yüzünden 20 aydır hapis yatıyorum” dedi. Mahkeme Talu çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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#Kıvanç Taluve#Beril Talu#Ertan Koç

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