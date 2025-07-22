Talu çiftine tahliye yok

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Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç’un, her bir müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 58.5 yıldan 195’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede 13 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Kıvanç Talu, “Ben, eşim ve eşimin babası defalarca bankalardan kredi çektik. Evdeki eşyalarımıza kadar satıp bu insanlara faiziyle ödeme yaptım. Karşılığında 20 aydır tutuklu olduğumuz için bu süreçte bu insanların borcunu ödeyemiyorum. Sadece yarım saat oğlumu görebiliyorum. Tanımadığım, konuşmadığım insanlar yüzünden 20 aydır hapis yatıyorum” dedi. Mahkeme Talu çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.