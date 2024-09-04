Talu çiftine 195’er yıl hapis istendi

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‘VAR Böyle Tipler’ sosyal medya hesabı ile tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu’nun yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti. 28 Aralık 2023 tarihinde Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen Talu çifti, 4 Ocak 2024’te emniyete gidip teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Ocak 2024’te Anadolu Adliyesi’ne götürülen Kıvanç ve Beril Talu sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince “tacir ve şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyeti kapsamında kooperatif yöneticilerinin ve kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile babası Ertan Koç için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 58.5 yıldan 195’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. 13 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Talu çifti önümüzdeki günlerde Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

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PONZİYLE DOLANDIRDILAR

İddianamede, şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu’nun, öncesinde sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatıldı. Gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak, ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları, bu kapsamda ponzi sistemine ilk giren müştekilerin paralarını, ponzi sistemine sonradan dahil olanlardan aldıkları paralar ile kısım kısım ödedikleri öne sürüldü. Bu şekilde haksız menfaat temin ederek 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin TL dolandırdıkları belirtildi.

‘ŞİRKET İÇİN BORÇ ALDIK’

Şüpheli Beril Talu iddianamede yer alan ifadesinde, eşi adına kayıtlı ‘Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. Şti’nin üstlendiği işlerinin yapımcılığını yaptığını, bu işler nedeniyle sermaye ihtiyacının doğduğunu, işi yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını anlattı. Kâr payı iddiasının doğru olmadığını, müştekilerden yalnızca borç aldıklarını, eşi Kıvanç ile gizlilik çerçevesinde yürütülen projeleri olduğu için kimseye ortaklık teklif etmelerinin mümkün olmadığını öne sürdü. Talu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

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Şüpheli Kıvanç Talu ise iddianamede yer alan ifadesinde, tamamlanmayan projeler için sermayeye ihtiyaç duyulduğu için sektörde benzer işler yapanlardan ve arkadaşlarından borç para almak zorunda kaldıklarını söyledi. Borçları ödeyemediklerini, projeleri gerçekleştiremedikleri için borçların daha da arttığını, müştekilerin ise bu durumu kullanarak verdiklerinden fazla para istediklerini iddia etti.