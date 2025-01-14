Talu çifti hâkim karşısında: Dolandırıcı değiliz

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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu, eşi Beril Talu ve eşinin babası Ertan Koç, ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 195’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Kıvanç Talu, eşi Beril Talu, tutuksuz sanık olan eşinin babası Ertan Koç ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

‘BORCU BORÇ İLE KAPATTIK’

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kıvanç Talu özetle şunları söyledi: “Ben ve eşim 11 senedir reklamcıyız. İşin kreatif, yaratıcı fikirler kısmındayım. Eşim de yapımcı prodüksiyonuyla ilgileniyor. Eşim reklamları yürütmek için yakın çevresinden borç aldı. Biz bu süreçte 2023 yılı boyunca söz konusu borçları ödüyorduk. Bazı projelerin son anda vazgeçilmesi olduğundan, borçların ödenmesinde aksamalar oldu. Biz kimseye mağdur etmemek adına borcu borç ile kapatmaya devam ettik.

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‘LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI’

Eşim Pendik’te bir eve çağrıldı ve o evde alacaklıların eşi tarafından tehdit edildi. Çok korkmuştu. Beni aradı ve ‘Bu borçlar yüzünden bize zarar verecekler’ dedi. Bu tehditlerden dolayı eşim ile çocuğumu 3 haftalık bir süre yurtdışına çıkarttım. Türkiye’de bütün haber kanallarında ‘yalancı, dolandırıcı fenomenler’ diye linç kampanyası başlatıldı. Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı. Biz öyle bir insan değiliz. Tüm ülke bizi dolandırıcı sandıkları için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı. Kalan borcu ödemek ve kapatmak istiyoruz. Söz konusu durum sadece bir ticari borçtur ve biz bu borcun arkasındayız. Biz, bize zarar verileceğinden korktuğumuz için sadece 3 haftalığına yurtdışına çıkmıştık.”

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‘ÖDEMELERİ FAİZİYLE YAPIYORDUK’

Tutuklu sanık Beril Talu ise “Bazı kişilerle bir alacak verecek olduğu doğru fakat bir dolandırıcılık olduğu doğru değil. Mağdurlara ödemeleri faiziyle gerçekleştiriyordum. Mağdurlar Eylül sonuna kadar ödemelerini alıyorlardı. Bu haberler çıktıktan sonra işlerimiz durdu” dedi. Tutuksuz sanık Ertan Koç da “Var Böyle Tipler benim adıma kuruldu. Para benim hesabıma geçiyordu. Kızım ve damadım son zamanlarda borçlarını ödeyemedikleri için tüm mal varlığımı satıp borçlarını kapatmaya çalıştık. Tek amacımız borçlarımızı kapatmaktı” diye konuştu. Mahkeme heyeti, Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Nisan 2025’e erteledi.