Talk show ne demek?  

Talk show (tolkşov)], televizyonlarda yayınlanan bir çeşit programdır. Programın sunucusu veya sunucularının her bölüm değişen misafirleri vardır. Misafirlerle genellikle güncel olaylar veya onların özel dünyaları hakkında, daha çok magazinsel açıdan, konuşulur. Tematik bir konunun en az bir konuk çağrılarak sohbet şeklinde konuşulması biçimidir. Format temelinde Ev sahibi- Misafir olgusu vardır. Genellikle rahat bir stüdyo dekoru vardır. Ev hissi verilmek için koltuk, kanepe gibi eşyalar konulur. İzleyicilerin programa canlı olarak dahil olabildiği tek programdır. Türkiye'de Orhan Boran, Rüstem Batum, Okan Bayülgen, Beyaz ve Cem Özer yıllarca en belirgin örneklerini vermişlerdir.