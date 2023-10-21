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Talihsiz ölüm! Traktörü durdurmaya çalıştı, altında kalıp hayatını kaybetti

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#Traktör#Manisa#Ahmet Özen
Talihsiz ölüm Traktörü durdurmaya çalıştı, altında kalıp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 16:56

Manisa'nın Salihli ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünü durdurmak isterken, tekerin altında kalıp yaralanan Ahmet Özen (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Salihli'ye bağlı Gökköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ahmet Özen, evinin önünde çalışır haldeki traktörünün arka kısmına yem yüklemeye başladı. Bu sırada traktör, aniden hareket etti. Traktörünü durdurmaya çalışan Özen, dengesini kaybedip düşerek, sol arka tekerin altında kaldı. Yaralanan Özen, mahallelinin çağırdığı ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Traktör#Manisa#Ahmet Özen

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