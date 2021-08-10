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Haber Giriş: 10.08.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Talihsiz ölüm! Feci şekilde can verdiler

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Talihsiz ölüm! Feci şekilde can verdiler

Manisa'nın Gördes ilçesinde, doğal kaynaktan tarlalarına su çekmek isteyen iki kişi, ’kepçe’ olarak bilinen iş makinesinin çalışması sonrasında girdikleri çukurda göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Köseler Mahallesi’ne yaklaşık 400 metre mesafedeki Bayalan mevkiindeki tarım arazisinde meydana geldi. İddiaya göre, kepçe yardımıyla 5 metre derinlik ve 2,5 metre genişliğinde, çukur açıp tarlalarına su çekmek isteyen Yaşar Dikmen (62) ile Mustafa Dilcan (70), toprağın yumuşaması sonucu göçük altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelirken, çevredekilerin yardımıyla da yapılan çalışma sonucunda göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dikmen ve Dilcan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gördes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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