Talihsiz olay... Yoldan geçerken iki ateş arasında kaldı, hayatını kaybetti

#Batman#Silahlı Kavga#Davut Ateş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 01:49

BATMAN’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken kurşunun isabet ettiği Davut Ataş (70) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen Davut Ataş, iki ateş arasında kaldı. Vücuduna kurşunların isabet ettiği Ataş, yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ataş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Ataş'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

