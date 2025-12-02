Talihsiz olay… Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Kayapınar Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Gülistan Nazlıer’in ağabeyi Selman Nazlıer, aracıyla seyir halindeyken fenalaştı.

3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan araç, 3 araca çarparak durabildi. Kazada, Nazlıer ve çarptığı 3 araçtaki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan kalp krizi geçirdiği belirlenen Nazlıer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazlıer’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.