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Talihsiz olay! Alman turist güneşlenirken öldü

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#Alman Turist#Güneşlenme#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 17:24

Alanya'dan tatile gelen Ilme Elisabeth Erna Hinkel, deniz kenarında güneşlenirken yaşamını yitirdi.

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Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Alman Ilme Elisabeth Erna Hinkel (67), deniz kenarında güneşlenirken hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki otelin plajında meydana geldi. Deniz kıyısında kumların üzerine uzanan Ilme Elisabeth Erna Hinkel bir süre hareket etmeyince, çevredekiler şüphelendi.

Talihsiz olay Alman turist güneşlenirken öldü

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hinkel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hinkel'in cansız bedeni Alanya Belediye Mezarlığı morguna kaldırıldı.

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#Alman Turist#Güneşlenme#Deniz

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