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Feci olay! 11'inci kattan düşen reklam oyuncusu hayatını kaybetti

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#Mardin#Talihsiz Kaza#Reklam Oyuncusu
Feci olay 11inci kattan düşen reklam oyuncusu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 15:33

Mardin'in Artuklu ilçesinde binanın 11’inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti.

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Mardin’in Artuklu ilçesinde binanın 11’inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu (30), hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde meydana geldi.

Feci olay 11inci kattan düşen reklam oyuncusu hayatını kaybetti

 11’İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

 Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen nedenle sitedeki bir apartmanın 11’inci katından düştü.

Feci olay 11inci kattan düşen reklam oyuncusu hayatını kaybetti

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HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cevheroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Cevheroğlu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Mardin#Talihsiz Kaza#Reklam Oyuncusu

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