Talihsiz kaza! Ä°tfaiye kurtardÄ±, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Olay, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. KimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, kÃ¶prÃ¼den geÃ§tiÄŸi sÄ±rada, bilinmeyenÂ nedenle yaklaÅŸÄ±k 5 metre yÃ¼kseklikten Meles Deresi'ne dÃ¼ÅŸtÃ¼. Talihsiz adamÄ±n yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyanlarÂ saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Â Ä°hbar Ã¼zerine gelen 110 AKS ekipleri, dereye inerek yaralanan kiÅŸiye mÃ¼dahalede bulundu. Sedyeye alÄ±nan talihsiz adam, dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan kiÅŸi, SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi (SBÃœ) Ä°zmir Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan kiÅŸinin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â

