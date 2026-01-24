Talihsiz kaptan için Meclis devrede

Haberin Devamı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de dört aydan beri tutuklu olan kaptan Ali Yol’un durumuyla ilgili Meclis devreye girdi. 4’üncü kaptan olarak görev yaptığı geminin kopan çıpasının Kızıldeniz’deki fiber kablolara zarar verdiği iddiasıyla tutuklanan Ali Yol’un dosyası TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Kaptan Ali Yol’a ilişkin suçlamalar farklı boyutlara taşınınca Ankara’nın girişimlerinin sonuçsuz kaldığı anlaşıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Ali Yol’un durumu ve dosyanın süreciyle ilgili komisyona bilgi verdi.

Buna göre, Ali Yol’a önce ‘terör saldırısı’ şüphesiyle işlem yapıldı. Ardından ‘kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla tutuklandı.

‘GEMİDE BEKLESİN’ İSTEĞİ

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşımız hakkında diplomatik kanallardan bilgi alınabilmesi ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçiliğince ziyaret edilmesi amacıyla 21 Kasım 2025’te girişimde bulundu. Yazılı başvurulardan sonuç alınamayınca 24-25 Kasım ve 26 Aralık 2025’te Abu Dabi Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileriyle telefon görüşmeleri yapıldı. Yetkililerden sözlü bilgi alınırken, yazılı talep de 26 Aralık’ta tekrarlandı. Ankara, adli süreç devam ederken Yol’un en azından limanda bekleyen gemide tutulmasını istedi. Ancak bu talep BAE makamlarınca reddedildi.

Geminin yükünün çıkış limanıyla ilgili yeni bir anlaşmazlık çıktı. Gemi sahibi şirket tarafından tutulan hukuk bürosu, geminin yükünün Umman’dan alındığını beyan etti. Ancak aslında yük Irak’tan alınmıştı. Dosyaya ‘kaçakçılık amaçlı sahte evrak takdimi’ de eklendi. Yerel hukuk bürosuyla şirket arasında yaşanan ve Ali Yol’un iradesi dışında gelişen evrak sorunu süreci uzattı.

19 Ocak Pazartesi yapılan ilk duruşmada Ali Yol’un tahliye talebi reddedildi. Yol’un ‘kefaletle serbest bırakılma’ isteği de kabul edilmedi. Duruşma, 2 Şubat’a ertelendi. Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, sürecin yakından takip edildiğini söyledi.