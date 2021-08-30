Taliban’ın duruşu nedir göreceğiz

TEREDDÜTLERİMİZ SÖZ KONUSU

“(Afganistan’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Türkiye’nin yeni kurulacak hükümete nasıl bir desteği olabilir?) Taliban’ın açıklamaları ılımlı ama 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla, şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu? Burada tereddütler söz konusu. Burada süreci şu anda bizim hassasiyetle izlememiz lazım. İşte bakın hiç umulmadık anda 200’e yakın insan öldü. Ölenlerin içinde Taliban mensupları da var. Edinilen istihbarata göre tamamıyla DEAŞ Horasan deniliyor. Biz burada süreci dikkatle takip etmeliyiz. Bir defa kesinlikle Taliban’ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir, bunu göreceğiz.

YARDIMCI OLMAK İSTERİZ

Biz 20 yıldır Afganistan’a gerek altyapı gerek üstyapı ile ilgili olsun, her türlü desteği verdik. Ama gel gör ki, mesela Afganistan’ın kuzeyinde Taliban çok ciddi hasarlar verdi. Mesela şu anda kendisi de bir Türk olan Dostum tehdit altında olduğu için Afganistan’dan çıkmak zorunda kaldı. Bunlar düşündürücü. Yarın başka ne olur ne olmaz bunları bilemeyiz. Aynı şekilde Afganistan’ın komşusu durumunda olan ülkeler, Azerbaycan’dan başlamak suretiyle, burada Türkmenistan, öbür tarafta Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan hep birlikte Taliban’ın atacağı olumlu adımlara belki ortak olmak isterler. Biz de bu noktada yardımcı olmak isteriz.

TALİBAN’LA GÖRÜŞMELER

Türkiye Cumhuriyeti’nin belli bir birikimi var. Bu birikim ve altyapıyla yardımcı olmak isteriz. Ama yardımcı olabilmek için de kapıların bir açılması lazım. Onun için de şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor. Bunun dışında güneyde bazı ülkelerde bir araya gelmek suretiyle görüşmeler oluyor. Hepsinden öte işte şimdi Doktor Abdullah Abdullah ve Hamid Karzai oralarda bir araya geliyorlar. Onların verdiği sinyaller de bizim için çok çok önemli. Türkiye olarak bizim derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Ortada 40 milyona yakın bir nüfus var. Devasa bir ülke var. Biz Afganistan’ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim.

DERDİMİZ PROBLEM ÇÖZMEK

Libya gibi bir anlaşma yapmak mümkün değil diyemem. Aynı tür bir anlaşmayı yaparız. Yeter ki aynı şekilde karşımızda bir muhatap bulalım. Eğer aynı şekilde bir muhatap karşımızda olursa niye öyle bir anlaşma yapmayalım? Bizim derdimiz problem çözmek.

Bizi bazı kesimler ilgilendirmez. Biz kendi irademize bakacağız. Biz ne düşünüyoruz, ne yapacağız ona bakarız. Türkiye’nin bu bazı kesimler dediğiniz muhalefeti, ana muhalefeti hiçbir şekilde çözüm odaklı çalışmadı ki. Ama biz çözüm odaklı çalışıyoruz. ‘Taliban’la aynı masaya oturulmasın’ diyorlar. Bir defa aynı masaya oturmadan hiçbir yerde siz bir çözüm üretemezsiniz. Bu noktada özgüvenimiz var.”

MERKEZ BANKASI REVERVİ

115 MİLYAR BUNLARA DERT OLDU

Erdoğan Merkez Bankası rezervleriyle ilgili de şunları söyledi: “Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak. Tabii muhalefetin hesapları daha farklıydı, bunlar çok daha düşük rakamlar planlıyorlardı, hesapları tutmadı. 115 milyar doların üzerine çıkacak olması bunlara dert oldu. Bu dert bunları geriyor.

HALİMİZ NE OLACAK DEMİYORUZ

Diğer taraftan bu kadar afet yaşadık, biz kalkıp da ‘Halimiz ne olacak’ demiyoruz hamdolsun. Ama bakıyorsun Bay Kemal hâlâ saçmalıyor.

Kalkıyor iki de bir ‘AFAD’a para vermeyin, yok şunu şuraya vermeyin, buraya bunu vermeyin’ diyor. Niye rahatsız oluyorsun bundan? AFAD devletin bir kurumu. Buraya vatandaş gelip resmi olarak para veriyorsa bu seni niye rahatsız ediyor? AFAD’a gelen paralar, konut yapımından tut da altyapıya üstyapıya varıncaya kadar buralarda kullanılıyor.”

28 ŞUBAT DAVASI

YARGI KARARINI VERDİ

Erdoğan “28 Şubat davasında bazı eski generallerin hapis cezaları infaz ediliyor. Söylentiler oldu sizin affedebileceğinize yönelik söylentiler var, ne diyorsunuz” sorusu üzerine “Yargı kararını verdi. Bu karar sonrasında bizim kapımızı çalan olmadı” dedi.

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 7 NETLEŞTİ

(Yeni anayasa çalışmaları) Muhalefet partilerinden beklentimiz yok. Çünkü biz zaten herhangi bir adımı atmadan muhalefet partileri kapısını kapattı. Biz şimdi taslağımıza son halini verdikten sonra ben Cumhur İttifakı’nda Devlet Bey’e takdim edeceğim. Devlet Bey de ekibiyle gözden geçirecek, ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil.

TALİBAN’IN KADINLARA BAKIŞI 20 YIL ÖNCEKİ GİBİ OLMAZ

Biz ülkemizdeki kadınları nasıl görüyorsak Afganistan’daki kadınların aynı hakları yaşaması noktasında elimizden gelen bütün gayretle adımlarımızı atarız. Ancak takdir edersiniz ki, Afganistan’ın şartlarıyla Türkiye’nin şartlarını aynı şekilde değerlendiremeyiz. Zaman zaman Afganistan’dan gelen kadın parlamenterler oldu. Kendi kadınlarının duruşunu anlattıkları zaman belli bir ilerleme kaydettiklerini söylerlerdi. Örnek olarak da bizim kadınlarımızı gösterirlerdi. Şimdi burada da Taliban’ın kadınlara bakışı bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacaktır. Bunların bulunduğu yerde direnmelerinin de anlamı olmayacaktır.

BİDEN’A 3 TEKLİF GETİRDİK

İlk etapta biz Afganistan’dan çıkmayı düşünmedik. Biden’a 3 teklif getirdik. Bir defa idari ve mali noktada bize destek olacaksınız. İki, diplomatik destek vereceksiniz. Üç, lojistik destek vereceksiniz. Eğer bunlar verilirse burada kalabiliriz. Havaalanı meselesinde de Taliban ne diyor, ‘Güvenliği bize verin ama işletmeyi siz alın’. Nasıl güvenliği size veririz? Ondan sonra orada yine kan gövdeyi götürürse biz bunu dünyaya nasıl izah edeceğiz? İşte bunlar konuşuldu, hemen ertesi gün 200’e yakın kişi öldü. Önceki gece itibarıyla bütün oradaki ekibimizi aldık; asker, sivil döndük. Böylece Afganistan’dan ekibimizi çıkarmış olduk. Şu anki planımız diplomatik varlığımızın sürdürülmesi yönünde. Planlarımızı güvenlikle ilgili gelişmelere göre sürekli güncelliyoruz.

ABD DEAŞ’I BİTİREMEDİ

(Trump’ın ‘DEAŞ’ın yüzde 100’ünü devirdim. Suriye’de, Irak’ta devirdik. Şimdi yeni bir DEAŞ var’ açıklaması) Bu açıklamayı hiç doğru bulmuyorum. Amerika, DEAŞ’ı bitirmemiştir. DEAŞ’a karşı da ciddi ve kararlı bir mücadele vermemiştir. DEAŞ’a karşı dünyada kararlı mücadele eden tek ülke vardır, o da Türkiye’dir. Temennim odur ki Biden yönetimi Amerika’nın bıraktığı yerden devam ettirsin ve DEAŞ Horasan’ı halletsin. Biz de onlarla adım atarız.

‘SOSYAL MEDYA’

MECLİS AÇILIR AÇILMAZ GÜNDEME GELECEK

Ülkemiz benim ‘yalan terörü’ olarak ifade ettiğim saldırılara çok sık maruz kalıyor. FETÖ’sünden PKK’sına, terör örgütleri her mecrada türlü yalanlarla ülkemizi hedef alıyorlar. Bakıyorsunuz CHP ve Bay Kemal başta olmak üzere muhalefet partileri de bu yalanlara çok teşne. Arkadaşlarımız Türkiye’deki verinin Türkiye’de kalacağı, vatandaşlarımızın kişilik haklarını, verilerini koruyacak gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı duracak yeni bir yasa için teknik çalışma yürütüyorlar. Meclis açılır açılmaz bu konu gündeme getirilecek. Twitter gibi sosyal medya platformlarının burada sadece kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz. Gelecekler, burada personeliyle her şeyiyle bulunacaklar ve bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara