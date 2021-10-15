Taliban’dan ilk ziyaret

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Muttaki başkanlığındaki heyet temaslarda bulunmak üzere dün Ankara’ya geldi. Esenboğa Havaalanı’na öğle saatlerinde gelen heyet bir süre VIP’te dinlendikten sonra Dışişleri Bakanlığı’na geçti. Heyeti Bakanlık kapısında karşılayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye “Sayın Emirhan Muttaki ve değerli heyeti, sizi Türkiye’de, Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” sözleriyle başladı.

TAVSİYELERDE BULUNDUK

Basına kapalı düzenlenen ilk üst düzeyli görüşmenin ardından Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

- “Doha’daki görüşmeler sonrasında Türkiye’ye gelmek istediler, bilgi dün akşam geldi, kendilerini davet ettik. Görüşmede Afganistan’daki son durum hakkında bilgiler aldık. Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Bugüne kadar uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimiyle angajmana girmenin önemini anlatıyorduk. Uluslararası toplum şu anda taraflı tarafsız zaten bu pozisyonda. Tanıma farklı, angajmana girmek farklı.

- Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden ders verir niteliğinde, ön şartlar niteliğinde değil, önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Her şeyden önce ülkenin birliği, beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kez daha kendilerine söyledik.

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KIZLARIN EĞİTİMİ

- Kadınların çocukların ve kızların eğitimi, kadınların iş hayatına katılmaları noktasında tavsiyelerimizi paylaştık ve bir şeyin altını çizdik; ‘Bunu sadece Batılı ülkelerin bir ön şartı olarak görmeyin’ dedik, bunu İslam dünyasının yani Müslüman ülkelerin de bir beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik.

AFGAN GÖÇMENLER

- Göçmenler, çok sayıda Afgan göçmen sadece bizde değil komşu ülkelerde var, bazıları Afganistan’a geri dönmek istiyor. Taliban yönetimi de eğer bunlar ülkelerine dönmek isterlerse gelip şu an ülkede kalan herkes gibi, ülkelerine dönme konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması konusunda neler yapabileceğimizi görüştük.”

‘HAVAALANLARININ İŞLETİLMESİNDE BEKLENTİLERİMİZİ ANLATTIK’

Çavuşoğlu, Kabil Havaalanı’nın işletilmesi talebiyle ilgili “Havaalanlarının işletilmesi ve düzenli uçuşların için özellikle düzenli uçuşların başlayabilmesi için sadece bizim değil tüm uluslararası sivil havacılık camiasının beklentilerini bir kere daha bugün anlattı. Bizden insani yardımlar, oradaki yatırımların devamı konusunda ricalarını ilettiler. Diyanet İşleri ve diğer kurumlarımızla görüşecekler” dedi.

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TÜRK HEYET AFGANİSTAN’A GİDECEK

Bakan Çavuşoğlu’nun önümüzdeki hafta bazı bakanların da yer alacağı bir heyet ile Afganistan’a gitmesinin planlandığı öğrenildi.