‘Talay’a Alman övgüsü

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Türkiye, suüstü operasyonları için özel olarak tasarlanan yeni kamikaze insansız hava aracı (İHA) Talay’ı tanıttı. Solid Aero tarafından üretilen İHA, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilendi. Yeni tanıtılan İHA, son teknoloji özellikleriyle Alman basınında büyük yankı uyandırdı.

ASKERİ POTANSİYELİ YÜKSEK

Rusya’yı tehdit olarak gören Almanya, Rusya’nın elini Karadeniz’de zayıflatabilecek olan bu yeni nesil İHA’ya yoğun ilgi gösterdi. İnsansız silah sistemlerinin geleceğin savaş alanlarında oynayacağı önemli role dikkat çeken Alman basını, Talay’ı “büyük askeri potansiyele sahip yeni bir silah” olarak tanımladı. Alman Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Türkiye’nin NATO’da oynadığı kilit rol vurgulandı. Öte yandan ABD merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security (CNAS) analisti Molly Cambell’in araştırmasına göre Türkiye, İHA’larının Ukrayna Savaşı sırasında gösterdiği savunma kabiliyetiyle dünyanın en büyük dron ihracatçısı haline geldi.

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DENİZ ÜSTÜNDE OPERASYON

Talay, 2.60 metre kanat açıklığı, 2 metre gövde uzunluğu ile deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirildi. Talay, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak.