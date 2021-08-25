Talassofobi nedir, belirtileri nelerdir?

Tedavi edilmediğine kişinin yaşamını büyük ölçüde sınırlayabilir. Bu fobiden muzdarip kişiler gittikçe artan kaygılar yaşayabilir, deniz kenarına gitmek, tatilde havuzlu bir otelde kalmak, deniz ya da okyanus görüntüsü olan filmleri izleyememek gibi eskiden keyif aldıkları birçok aktiviteyi yapamaz hale gelebilirler.

TALASSOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Talassofobi, diğer spesifik fobilerle benzer belirtileri paylaşır. Talassofobinin diğer spesifik fobilerle ve anksiyete bozuklukları ile arasındaki fark, tetikleyicinin derin su kütleleri ve bunlarla ilişkili görseller, anlatımlar gibi etkenler olmasıdır. Talassofobi belirtileri şunlardır:

Ani başlayan endişe ve korku

Terleme

Ağız kuruluğu

Titreme

Kalp çarpıntısı

Göğüste ağrı

Kontrolü kaybetme korkusu

Ölüm korkusu

Talassofobi tetikleyicileri ise şunlardır:

Havuzlar

Okyanus

Deniz

Tekne, gemi gibi deniz ulaşım araçlarına binmek

Yüzme

Derin su fotoğrafları

Sudayken dibe dokunamamak

Derin sularda geçen filmler

Diğer birçok fobi gibi talassofobi de tehlikeli olabilir. Özellikle suda fobi nedeniyle panikleyip boğulma tehlikesi olası en önemli tehlikelerinden biridir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kişinin kendine tehlikeli olanın su değil, paniklemesi olduğunu telkin etmesi işe yarayabilir.

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