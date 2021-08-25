Talassofobi nedir, belirtileri nelerdir?
Talassofobi, okyanus korkusu olarak bilinmekte, deniz, göl, hatta havuz gibi derin su kütleleri karşısında duyulan yoğun korkuyu ifade etmektedir. Talassofobi bir anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılır. Talassofobiye maruz kalanlar orantısız, önemli bir sıkıntıya, paniğe neden olan ve belirli bir uyaran tarafından tetiklenen yoğun bir korku yaşarlar.
Tedavi edilmediğine kişinin yaşamını büyük ölçüde sınırlayabilir. Bu fobiden muzdarip kişiler gittikçe artan kaygılar yaşayabilir, deniz kenarına gitmek, tatilde havuzlu bir otelde kalmak, deniz ya da okyanus görüntüsü olan filmleri izleyememek gibi eskiden keyif aldıkları birçok aktiviteyi yapamaz hale gelebilirler.
TALASSOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Talassofobi, diğer spesifik fobilerle benzer belirtileri paylaşır. Talassofobinin diğer spesifik fobilerle ve anksiyete bozuklukları ile arasındaki fark, tetikleyicinin derin su kütleleri ve bunlarla ilişkili görseller, anlatımlar gibi etkenler olmasıdır. Talassofobi belirtileri şunlardır:
- Ani başlayan endişe ve korku
- Terleme
- Ağız kuruluğu
- Titreme
- Kalp çarpıntısı
- Göğüste ağrı
- Kontrolü kaybetme korkusu
- Ölüm korkusu
Talassofobi tetikleyicileri ise şunlardır:
- Havuzlar
- Okyanus
- Deniz
- Tekne, gemi gibi deniz ulaşım araçlarına binmek
- Yüzme
- Derin su fotoğrafları
- Sudayken dibe dokunamamak
- Derin sularda geçen filmler
Diğer birçok fobi gibi talassofobi de tehlikeli olabilir. Özellikle suda fobi nedeniyle panikleyip boğulma tehlikesi olası en önemli tehlikelerinden biridir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kişinin kendine tehlikeli olanın su değil, paniklemesi olduğunu telkin etmesi işe yarayabilir.