Talasemi nedir? Talasemi hastalığı belirtileri nelerdir?

Talasemi hastalığı merak edilen konular arasında bulunuyor. Her yıl 8 Mayıs’ta Talasemi hastalığı ile mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ebeveynlerden kalıtsal olarak geçen bu haftalığın bir diğer adı da Akdeniz anemisidir. hastalığın tanısı çoğunlukla çocukluk döneminde konulur. Peki Talasemi nedir? Talasemi belirtileri nelerdir?

TALASEMİ NEDİR?

Hastalığın bir diğer adı da akdeniz anemisidir. Vücudumuzda kırmızı kan hücresi olarak adlandırdığımız eritresitlerin, yapımında oluşan genetik sorun nedeniyle, sayıca azalması söz konusudur. Hastalığın tanısı çoğunlukla çocukluk döneminde konur.

TALASEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtileri arasında ciltte solukluk, büyüme – gelişme geriliği, dalak büyümesi, idrar renginde koyulaşma bulunuyor.

Tedavi edilen hastalarda vücutta demir birikimine dikkat edilmelidir. Dalak alınması ya da kemik iliği nakli yapıldı ise ilgili merkezlerce takip edilmelidir.

Talasemi bir grup hastalığın genel bir ismidir. Genetik olup alt tipleri kendi içinde ve hastadan hastaya farklı özellikle seyreder. En riskli dönemde sıklıkla taşıyıcılık saptanırken esas hastalığın tanısı çoçukluk çağında konur. Taşıyıcılık tespit edildiği ise ( Evlilik öncesi ya da evlendikten sonra ) kadınların gebelik öncesi bu durumu doktorlarına belirtmeli , genetik danışmanlık alınmalıdır.