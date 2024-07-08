Takviyeyi merdiven altından almayın

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Coşkun Usta, takviye gıdalara ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekti. Özellikle sporcuların, ileri yaştaki vatandaşların ve vegan beslenenlerin çoğunlukla tercih ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Usta, gıda takviyelerinin ilaç olmadığını, hekimlerin tedavinin bir parçası olarak ek gıda takviyesi önermesi nedeniyle ilaçmış gibi algılandığını söyledi.

‘İLAÇ PROSEDÜRÜNÜN YANINDAN BİLE GEÇMİYOR’

Takviye gıdaların, ilaçlar gibi birtakım aşamalardan geçmediğini, toksik durumlarının bilinmediğini belirten Prof. Dr. Usta, “B12 vitaminini satın alır, ambalajlayıp satarlar. Bu molekülün vücut tarafından emilip emilmediğini bile test etmiyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir ilacın uğradığı prosedürün yanından bile geçmiyor. Gerekli midir? Elbette. Sağlıklıyken bile almanız gerekir. Çocukluk, yaşlılık, hamilelik durumlarında kullanmanız gerekebilir” dedi. 20 yıl önce takviye gıdaların kullanımının daha az olduğunu, yıllar geçtikçe hem ilginin hem de üretimin arttığını belirten Prof. Dr. Coşkun Usta, “Bu oran, şu anda yüzde 30’u geçti. Hastalara son 3 ayda takviye gıda kullanıp kullanmadıklarını sorduğumuzda yüzde 80’i ‘Evet’ diyor. Bu pazar o kadar genişledi ki kötüye kullanım da doğal olarak arttı. Yüzde 3’lerdeyken kimse merdiven altı üretim düşünmüyordu. Pazarı yoktu. Artan pazarla birlikte suiistimaller, artan kontrolsüz üretimler, bilinçsiz tüketimler, pazardan pay almak isteyenler oluyor. Ciddi suiistimal var. Zararlı, toksik olanlar var. Ölenler var” diye konuştu.

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‘KONTROL SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA OLMALI’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da “Pandemi sürecinde bu ürünlere talep 3 kat artmıştı. Eczacılarımız tarafından bu türden gıdalar daha bilinçli tavsiye ediliyor. Oldukça büyük bir piyasa var. 12 bin gıda takviyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almıştır. Bunların ruhsatlarının ve kontrolünün yapılacağı yer, Sağlık Bakanlığı olmalıdır” diye konuştu.