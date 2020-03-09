Takva ne demek? Takva nedir? Takva TDK kelime anlamı

Takva kelimesini 2 farklı cümle üzerinden anlatmak mümkün. İki farklı anlama sahip kelime genellikle Allah korkusu olarak kullanımı tercih ediliyor.

Takva Ne Demek?

Arapça kökenli olarak Türkiye'de sıkça kullanılan takva, özellikle dini içeriklerde yer alan önemli bir sözcüktür.

- Allah'tan korkma,

- Dinin yasak ettiği durumlardan uzak durmak ve buyurduklarını yerine getirmek,



Bu iki anlamı üzerinden takva kelimesini değerlendirmek ve farklı cümlelerde kullanmak mümkün. Özellikle dini metinler ve edebi kaynaklarda sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor.



Takva Nedir?

Takva dinin buyruklarını yerine getirmek ve bütün kurallara uymaktır. Bu buyrukları Allah korkusu hissedilerek kişinin kendi iradesi ile yaptığını anlatan bir sözcüktür. Günümüzde farklı filmlerde ya da yazılı basın içerisinde de çok sık karşılaşılan kelimelerden biri olduğunu söylemek mümkün.



Takva TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'nda yer aldığı anlama göre takva kelimesi ‘Allah'tan korkmak ve buyruklarını yerine getirmek’ olarak geçmektedir. Gerekli olan dini kurallar bütünü uymak suretiyle bu şekilde yaşamını sürdürmek olarak da dile getirilebilir. Gündelik yaşam içerisinde farklı alanlarda sıkça kullanılan bir kelimedir. Özellikle televizyonlarda ve yazılı basın üzerinde sıkça karşılaşılan kelimeler arasında yer alır.