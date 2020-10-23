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Gürkay GÜNDOĞAN - DHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü

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Taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü
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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, Egemen Şensoy (26), taksiyi kendisine vermeyen babası Mehmet Şensoy’u (50), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Güney Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Egemen Şensoy, iddiaya göre ilçede taksicilik yapan babası Mehmet Şensoy’dan taksiyi kendisine vermesini istedi. Babası kabul etmeyince tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Egemen Şensoy, mutfaktan aldığı bıçakla, babasını bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet Şensoyu ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırdı. Mehmet Şensoy, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Egemen Şensoy, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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