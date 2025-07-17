×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taksiye binen kadın yolcu çılgına döndü: Beynini dağıtırım senin | 'Kadına bak, erkeği dövüyor'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#Yolcu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 11:29

Beyoğlu’nda kadın yolcu D.E., araçta sigara içtiği için kendisini uyardığı iddia edilen taksici Ö.K.’ye saldırdı. Kadın kavga sırasında taksiciye 'Beynini dağıtırım senin' diyerek tehditte bulundu. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi ise, 'Kadına bak erkeği dövüyor' diyerek olaya tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 10 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 TCK 29 plakalı taksinin şoförü Ö.K. ile kadın yolcu D.E. arasında araçta sigara içme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücünün taksiyi yol kenarına çekmesinin ardından tartışma caddede de devam etti. Tartışma sırasında yolcu D.E. taksiyi tekmeledi. Ardından da sürücü Ö.K'ye hakarette bulunarak, tekme ve yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Taksiye binen kadın yolcu çılgına döndü: Beynini dağıtırım senin | Kadına bak, erkeği dövüyor

'KADINA BAK ERKEĞİ DÖVÜYOR'

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden bir kişinin kayıt sırasında 'Kadına bak erkeği dövüyor. Suçlu olduğu halde erkek kadına el kaldırmıyor' dediği anlar yer alıyor.Görüntülerin devamında kadının taksiciye vurduğu anlarla, vatandaşların araya girdiği, kadının ise taksiciyi 'Senin beynini dağıtırım' diyerek tehdit ettiği anlar da görülüyor.

Haberin Devamı

Taksiye binen kadın yolcu çılgına döndü: Beynini dağıtırım senin | Kadına bak, erkeği dövüyor

TAKSİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olacaklarını belirtmeleri üzerine taraflar emniyete götürüldü. Taksici Ö.K.'nin ifadesinde, araçta sigara içtiği için uyardığı kadın yolcunun taksiye tekme attığını, kendisine sözlü hakaret ve fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Taksiye binen kadın yolcu çılgına döndü: Beynini dağıtırım senin | Kadına bak, erkeği dövüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Yolcu

BAKMADAN GEÇME!