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Taksinin çarptığı Sefanur Bildirir hayatını kaybetti

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#Sakarya#Kaza#Taksi
Taksinin çarptığı Sefanur Bildirir hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 11:36

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Sefanur Bildirir (61), yaşamını yitirdi.

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Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkisinde meydana geldi. Kocaeli istikametine giden S.Y. (42) yönetimindeki 54 T 0108 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefanur Bildirir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bildirir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Taksi şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Taksinin çarptığı Sefanur Bildirir hayatını kaybetti

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#Sakarya#Kaza#Taksi

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