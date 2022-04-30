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Taksinin çarptığı İbrahim'den acı haber

#Adana#Trafik#Kaza
Taksinin çarptığı İbrahimden acı haber

ADANA’da taksinin çarptığı Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed (4) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçıp 1 saat sonra teslim olan Muhammed Hakan D. (26), “Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım” dedi.

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Kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Hakan D. yönetimindeki 01 T 2632 plakalı taksi, Karataş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed’e çarptı. Küçük çocuk yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel otomobille hastaneye kaldırılan İbrahim el-Ahmed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından İbrahim el-Ahmed’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Suriye’ye götürüldü.

‘KORKUP, KAÇTIM’ DEDİ

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, Muhammed Hakan D. kazadan 1 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. İfadesinde, “Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım” diyen taksi şoförü, adliyeye sevk edildi.

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#Adana#Trafik#Kaza

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