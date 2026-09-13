Taksinin bagajı cephanelik çıktı: Eyüpsultan'da 108 tabancayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda Eyüpsultan'da durdurulan bir taksinin bagajında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 108 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’da 2 operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan taksinin bagajında yapılan aramada 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.