Taksinin bagajı cephanelik çıktı: Eyüpsultan'da 108 tabancayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’da 2 operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan taksinin bagajında yapılan aramada 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.