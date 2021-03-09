Taksim'in simgesi simitçiler, 6 aylık aradan sonra tezgahlarının başına geçti

Taksim'in simgelerinden olan simitçi tezgahları, 6 ay önce Beyoğlu Belediyesi ile İBB arasında yaşanan işgaliye ücreti ve yeniden düzenleme nedeniyle kaldırıldı. Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. Yaklaşık altı ay süren çalışmaların ardından 11 simitçi tezgahı hizmet vermeye başladı. Yeniden tezgahlarının başına geçen çalışanlar, müşterileri ile buluştu.

"TEKRAR TEZGAHLARIMIZA KAVUŞTUK, ÇOK MUTLUYUZ"

12 yıldır aynı yerde simit satışı yapan Murat Maskan, "Beyoğlu bölgesinde 11 tezgah vardı. Bundan 6 ay önce İBB bir yanlış anlamadan dolayı tezgahlarımızı aldı. Yapılan görüşmeler sonucu İBB'den işgaliyelerimizi aldık. Dün de tezgahlarımızı aldık. Bugün işbaşı yaptık. Taksim'de simit satan arkadaşlarımız 6 aydır çok zor durumlardan geçtiler. Zaten pandemi var. Kimisi çalışmıyordu. Kimisi de memlekete dönmüştü. Dün bize güzel bir haber geldi. Bizim için çok güzel oldu. Tekrar tezgahlarımıza kavuştuk. Çalışıyoruz. Mutluyuz" dedi. "SİMİT TEZGAHLARI TAKSİM'İN SİMGESİ"

Taksim Meydanı metro çıkışında iki yıldır simit satan Ramazan Deniz, "Çok şükür kavuşturana. 6 aydır sadece 15 gün çalıştım. İnanan olur inanmayan olur. Altı aydır işsizdik. Belediye anlaşmamazlığından dolayı. Arada olan işçiye oldu. Tezgahların yeniden verilmesi sevindirici bir durum. Simit tezgahları Taksim'in simgesi. Olmazsa olmazı. Daha önceki sorun da buradaki tezgahlar fırına bağlıydı. İBB de 'işgaliyeleri bize geçireceksiniz' dedi. Biz de Beyoğlu Belediyesi'nden İBB'ye geçtik. Anlaştığımız için mutluyuz. Sabahtan beri müşterilerimiz bizi özlemiş. Müşteriler de şükür kavuşturana diyor" diye konuştu.