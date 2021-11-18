Taksim’in geçmişine yolculuk

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Sergide meydanın tarihini ve değişimini belgeleyen fotoğraflar da yer aldı. Sergide, Kurtuluş Savaşı sonrası İstanbul’un kurtuluşu için düzenlenen törenler gibi o döneme damga vuran çok önemli tarihi olayların fotoğrafları sergileniyor. Aynı zamanda Taksim Meydanı’nın 1900’lü yıllardan günümüze kadar olan değişim sürecini anlatan fotoğraflar da sergide yer alıyor. İBB Miras, İstanbul Araştırmalar Enstitüsü, Beyoğlu Senin ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) işbirliği ile düzenlenen “Taksim X İstanbul’un Kalbi Sergisi” Taksim Meydanı’nda 21 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.