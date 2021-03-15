Taksim’in ammonitleri

Kaidesinde kullanılan ‘Verona di Rosso’ türü taş tam 145 milyon yaşında. Bünyesinde artık soyu tükenmiş canlıların fosilleri de var. 1928’de dikilen anıtın üzerindeki fosiller bugün artık daha da görünür hale geldi.

JURA DÖNEMİNDEN

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden doğal taş uzmanı Dr. Serkan Angı ile anıtın bu jeolojik kimliğini konuştuk. Dr. Angı şunları anlattı: “Anıtın kaidesi ve taşıyıcı kısımlarında kullanılan kırmızı renkli taş ‘Rosso di Verona’ olarak adlandırılıyor. İtalya’nın Trentino bölgesinden çıkarılıyor. ‘Verona Kırmızısı’ olarak da bilinir. Yaklaşık 145 milyon yıl önce Jura döneminde oluşmuş fosilli bir kireçtaşıdır. Yani taşın içerisinde milyonlarca yılda oluşmuş fosiller vardır. Mesela o dönemde yaşamış bir deniz canlısı olan ‘Ammonit’ fosillerini barındırır. Cumhuriyet Anıtı’na baktığınızda bu fosilleri bugün artık daha net görebilirsiniz. Çünkü doğal taş türü, dış mekânda kullanıma pek fazla uygun değil, kolayca yıpranabiliyor.”

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