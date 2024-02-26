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Taksimetreyi açmadı, müşterileri araçtan indirdi

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#Beşiktaş#Taksimetre#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 12:40

Beşiktaş'tan aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, ısrarlara rağmen taksimetre açmak istemeyen taksi şoförü müşterileri araçtan indirdi. Müşterilerle taksi şoförü arasındaki diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay dün gece saatlerinde Beşiktaş'a yaşandı. İstanbul’a gezmek için gelen bir kadın yanındaki arkadaşıyla Kuruçeşme’den 34 THD 15 plakalı taksiye binerek Şişli’ye gitmek istedi. Taksi şoförünün taksimetre açmadığını gören kadın "Neden taksimetre açmıyorsunuz?" sözleriyle taksi şoförüne tepki gösterdi. Taksici "Orası 180 lira yazıyor sizden 300-350 istemiyorum, ben 250 lira istiyorum" diye cevap verdi. Israrla taksimetre açılmasını isteyen müşteri bu kez "Bu taksimetre boşuna mı kurulmuş?" diyerek taksi şoförüne çıkıştı. Taksici bunun üzerine "Gitmem, 250 lira istiyorum. Ben sizi zorla götürmüyorum. Başka taksiye binin" diyerek müşterileri araçtan indirdi. Olayı cep telefonuyla görüntüleyen müşteri, "Taksici skandalı" başlığıyla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Taksimetreyi açmadı, müşterileri araçtan indirdi

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#Beşiktaş#Taksimetre#İstanbul

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