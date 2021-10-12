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Taksimetreli korsan taksi! Trafikten men edildi

#Korsan Taksi#Trafik#Bolu
Taksimetreli korsan taksi Trafikten men edildi

Beyoğlu’nda sarı rengi ve damalarıyla taksi görünümü verilmiş bir korsan taksi yakalandı. Polisleri bile şaşırtan detay ise korsan takside bulunan taksimetreydi. Öte yandan Sarıyer’de yolcu seçen taksiciler de trafikten men edildi.

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TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün Talimhane’de taksi denetimindeydi. Topçu Caddesi’nde sarı renkli, üzerinde siyah damaları olan bir otomobil polislerin dikkatini çekti. 34 EJH 153 plakalı otomobil çalışır durumdaydı ve arka koltuğunda bir kişi oturuyordu. Sivil polisler, aracı incelerken içindeki taksimetreyi fark etti.

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Polisler bunun üzerine kimliklerini açıkladı. Arka koltuktaki Iraklı Aqeel Abed F., polislere, “Ben normal taksi diye bindim. Taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğimi söyledim” dedi.

Taksimetreli korsan taksi Trafikten men edildi

YOLCU SEÇENLER YAKALANDI

Polisler korsan taksici Murat O.’yu gözaltına alarak ‘korsan taşımacılık’ suçundan 6 bin 700 lira, ‘teknik değişiklik yapmak’tan da 144 lira ceza kesti. Murat O.’nun aracı 60 gün trafikten men edildi.

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İkinci olay ise Sarıyer’de meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir alışveriş merkezi önünde bekleyen taksicilerin yolcu seçtiği bilgisiyle harekete geçti. Sivil trafik ekipleri AVM önündeki taksileri gözledi. Yapılan gözlemlerde taksi sürücülerinin araç dışında bekleyerek müşterilere gidecekleri yerleri sordukları, yolcu seçtikleri ve taksiye kabul etmedikleri tespit edildi.

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Denetimde 34 TDR 84, 34 TBT 43, 34 THD 11 ve 34 TFC 49 plakalı dört taksinin şoförü hakkında yolcu seçmeleri nedeniyle tutanak tutularak, araçları 10 gün trafikten men edildi. İBB yetkilileri de ruhsat süresi biten her sürücüye 1339 lira idari para cezası uygulayarak ticari araç kullanma belgelerini 20 gün süre ile iptal etti.

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#Korsan Taksi#Trafik#Bolu