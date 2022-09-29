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Taksimetre öfkesi

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#Taksimetre#KAVGA
Taksimetre öfkesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

İstanbul’da “Havaalanına gideceğim, 400 lira vereyim taksimetre açma” diyen müşteriyle taksici Furkan Karadoğan arasında ilginç bir kavga yaşandı. Karadoğan, taksimetre açmakta ısrar ettiği için kendisine yumruk atan kadını videoya çekti.

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Taksim’den önceki gün 13.30 sıralarında bir kadın, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek için taksiye bindi. Kadın müşteri taksiciye, havalimanına gidip gelmek için 400 lira vermeyi teklif etti. Taksici ise durumu kabul etmeyip taksimetre açacağını söyledi. Bunun üzerine kadın müşteri araçtan inmek istedi. Aracı durduran taksici, müşteriden indi bindi ücreti olan 28 lirayı talep etti. Kadın bunun üzerine ücreti ödemeyeceğini söyleyerek, taksiciye küfür ve hakaretler edip araçtan indi.

‘KÜFREDİP YUMRUK ATTI’

Kadının peşinden giden taksici ise cep telefonu ile video kaydı almaya başladı. Bunun üzerine kadın, taksiciye yumruk atıp oradan uzaklaştı. Taksi şoförü Ramazan Furkan Karadoğan, “Sabit ücrete gitmeyeceğimi söyledim. Araçtan inmek istediğini söyledi. Sağa yanaştım. Taksimetreye yaklaşık 22 lira gibi bir ücret yansımıştı ama indi bindi ücretimiz 28 lira. Dolayısıyla hakkım olan parayı talep ettim. Parayı vermeyeceğini söyledi. Araçtan inmeden önce küfretti, argo kelimeler kullandı. Yumruk atmaya çalıştı. Ücreti ödemeden gitti. Ben de sadece video çekebildim. Çektiğim videoda da yumruk attığı görülüyor” dedi.

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#Taksim#Taksimetre#KAVGA

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