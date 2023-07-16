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Taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksiciye ceza kesildi

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#Taksi#Taksimetre#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 16:46

İstanbul'da fazla yolcu olduğu gerekçesiyle taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksiciye 4 bin 405 TL ceza yazıldı.

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Dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nden Kumburgaz'a gitmek isteyen 5 vatandaşı 34 TDN 40 plakalı ticari taksisine alan R.K. isimli şoför, fazla yolcu olduğunu söyleyerek taksimetreyi açmayıp ekstra para talep etmiş ve pazarlık yapmıştı. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Bugün konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

Taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksiciye ceza kesildi

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonrası sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücü R.K.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-A (taşıma sınırının üzerinde yolcu almak) maddesinden 341 TL ve Ek2/5 (ilgili belediyeden alınan taşıma ruhsatının süresinin bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak) maddesinden 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 4 bin 405 TL idari para cezası uygulandı. R.K.'nin kullandığı ticari taksi ise trafikten men edildi.

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#Taksi#Taksimetre#İstanbul

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