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Yılmaz OKUR - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA -  Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Alper KORKMAZ
Haber Giriş: 01.05.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

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Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı.

Taksime yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor. 

Taksime yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

ŞİŞLİ'DEN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUP GÖZALTINDA

Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Taksime yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

POLİSTEN MÜDAHALE

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

Taksime yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

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