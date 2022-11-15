Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'deki terör saldırısında yaralıların son sağlık durumu

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#İstiklal Caddesi#İstanbul
Taksimdeki terör saldırısında yaralıların son sağlık durumu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 17:59

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastadan 61’inin taburcu olduğunu 6 hastanın ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Haberin Devamı

İstiklal Caddesi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlika açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Taksimdeki terör saldırısında yaralıların son sağlık durumu


Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#İstiklal Caddesi#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama