Taksim'deki terör saldırısında yaralıların son sağlık durumu

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İstiklal Caddesi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlika açıklamada bulundu.



İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu.



14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.



Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.#GeçmişOlsun pic.twitter.com/2S3PqpXwu5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2022





