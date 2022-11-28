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Ä°stanbul Ä°stiklal Caddesi'nde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶rist Ahlam Albashir'in firari suÃ§ ortaÄŸÄ± Bilal Hassan'Ä±n kardeÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TerÃ¶rist Ahlam Albashir'e bombayÄ± temin eden kiÅŸi olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ve terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Bulgaristan'a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen firari Bilal Hassan'Ä±n kardeÅŸinin Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
YPG KÄ°MLÄ°ÄžÄ° ORTAYA Ã‡IKTI
Firari Bilal Hassan'Ä±n gerÃ§ek kimliÄŸi de tespit edildi. Firari Bilal Elhac Maoas'Ä±n bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD/YPG adÄ±na Suriye'de faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraf da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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SALDIRI SONRASI YURT DIÅžINA KAÃ‡TIÄžI TESPÄ°T EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°
Bilal Hassan'Ä±n 13 KasÄ±m'da Ä°stiklal Caddesi'nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± organize ettiÄŸi ve patlayÄ±cÄ±yÄ± temin ederek kadÄ±n terÃ¶rist Ahlam AlbashÄ±r'a verdiÄŸi belirtiliyor. Bilal Hassan'Ä±n SALDIRI sonrasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.