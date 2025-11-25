×
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 00:09

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın yarın saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un, X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

 

#Metro İstanbul#İstanbul Valiliği#M2 Yenikapı

