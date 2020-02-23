Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 16:28,
Taksim'deki 'Kavuşma Durağı' kaldırılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda sökümüne başlandı.
Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.
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