MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim'deki 'Kavuşma Durağı' kaldırılıyor
GeriGündem Taksim'deki 'Kavuşma Durağı' kaldırılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 16:28,Son Güncelleme:/

Taksim'deki 'Kavuşma Durağı' kaldırılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim'deki 'Kavuşma Durağı' kaldırılıyor
Abone Olgoogle-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda sökümüne başlandı.

Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.

Taksimdeki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle